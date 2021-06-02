ليبيا الان

البكوش: الأوضاع السياسية متوترة ومرشحة للتصعيد في الأسابيع الأربعة المقبلة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري، أن “هناك هدفين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لباريس وعواصم أخرى”.

وأضاف «البكوش»، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أن “الدبيبة من جهة يحاول تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة، ومن جهة أخرى يسعى لتعزيز مصداقيته كرئيس حكومة معتدل ويستطيع العمل مع الجميع وتحقيق نتائج على الأرض”.

وتساءل “هل ستسمح الأطراف، لهذه الهدنة أن تستمر أساسا أم أن جهود الدبيبة لا طائل من ورائها؟”.

وتوقع  «البكوش» توتر المشهد قائلاً، إن “الأوضاع السياسية مضطربة ومتوترة ومرشحة للتصعيد في الأسابيع الأربع المقبلة قبيل الموعد المحدد لإنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وصل ,أمس الثلاثاء، إلى باريس، قادما من روما، والتقى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وناقش الاجتماع، الذي تم بحضور وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين الثاني، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

وأكد «الدبيبة»، على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

الوسوم

الأوضاع السياسية البكوش الدبيبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • البكوش فنكوش خلل فى السياسة التى تحتاج للخكمة والمياسة وليس النجاسة بتحليل غبى ليرضى من يحلل له على حساب الحقيقة .
    فمن سيحدد المسار فى ليبيا هو مؤتمر برلين 2 والذى سيحضره المنفى ممثلا عن ليبيا حسب الاتفاق السياسى البند الثانى رئيس المجلس الرئاسى هو من يمثل ليبيا فى المحافل الخارجية وما يفعله المنفى غباء فى غباء فهو يسافر الى روما وباريس والجزائر ولا يسافر الى بنغازى وسبها لعدم حصوله على تاشيرة دخول لانه مهبول نسى ان من يحمى هذه المناطق الجيش الوطنى الليبى بينما للدبيبة يعتبرها ارض محتلة وعلى الاتراك والمرتزقة اخراج الجيش الليبى المحتل وتسليمها للسلطان العثمانى ليجعل الشعب الليبى ارث عثملنى ويستولى على عائدات النفط .
    والبكوش بصفته واحد من حريم السلطان يدعم هذا التوجه !!!

    رد