ليبية في الترتيب الأول على مستوى جامعة نيوكاسل البريطانية

تحصلت الطالبة الليبية “امباركة أحمد الميهوب المنتصر”، يوم أمس الثلاثاء، على الترتيب الأول على مستوي جامعة نيوكاسل البريطانية في مجال إدارة الأعمال، بعد تحصيل علمي بتقدير ممتاز.

وتعد الطالبة الليبية امباركة المنتصر، إحدى المتميزات على مستوى الجامعة، وتنحدر الطالبة الليبية امباركة المنتصر من الجنوب الليبي ومن منطقة ودان بالتحديد، ويعتبر هذا التميز إضافة علمية أخرى على المستوي الوطني وهو حافز لبقية أبناء وبنات ليبيا ليكونوا في المراتب الأولى على المستوي الدولي.