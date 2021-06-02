بريد ليبيا تشرع في تسيير قوافل المواد الانتخابية

قامت شركة بريد ليبيا (المشغل الرئيسي للخدمات البريدية بليبيا والتابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة) الأحد الماضي، بتسيير قافلة تحمل شحنات من المواد الانتخابية إلى مكتبي الإدارة الانتخابية بنغازي وسبها.

وأوضحت المصادر، أن هذه البادرة تأتي حرصاً من شركة بريد ليبيا على تذليل الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهام الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم. وبناء علاقة من الشراكة الداعمة للمسار الانتخابي بما يحقق الأهداف الوطنية.

وقد وصلت الشحنات الانتخابية المكونة من مواد اقتراع من بينها صناديق الاقتراع وخلوات وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية، إلى مكتبي الإدارة الانتخابية سبها وبنغازي في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، وكانت شركة بريد ليبيا مواكبة لعمليات الدعم اللوجستي بالمفوضية خلال الانتخابات السابقة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية خلال العام 2018.