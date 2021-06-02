القابضة للاتصالات تعتزم إطلاق برنامج الرقابة الالكترونية مع ديوان المحاسبة

وقعت الشركة القابضة للاتصالات اتفاقية تعاون مع ديوان المحاسبة، تتضمن إطلاق برنامج الرقابة الإلكترونية، سعيًا نحو التحول الرقمي في ليبيا.

اتفاقية التعاون التي وقعت ضمن فعاليات احتفاء ليبيا باليوم الوطني لتقنية المعلومات، تهدف إلى توفير كافة الإمكانيات التقنية وتدريب أعضاء ديوان المحاسبة للوصول السريع إلى تطبيقات الشركة وتمكينهم من إدارة هذه التطبيقات والتقارير والنماذج المستخدمة، إذ تسعى الشركة القابضة وفق ما ورد في بيانها إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لصالح عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، وذلك “لإبراز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل في البلاد”

وشارك في مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس الإدارية والمدراء العامون للشركات التابعة للقابضة للاتصالات، وعدد من رجال الأعمال إلى جانب لفيف من المهتمين بالجانب التقني.

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