الصور يبحث مع المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية الملفات القضائية بالمدينة

التقى النائب العام الصديق الصور، مع المحامي العام عن دائرة محكمة إستئناف الزاوية ورؤساء ومدراء النيابات الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام.

وأوضح قسم الإعلام بمكتب النائب العام، أن الصور استمع خلال اللقاء إلى توصيف الأعضاء الإشكالات التي تعثر العمل القضائي والإداري واستبيان آرائهم التي تحمل الحلول اللازمة لإزالة ما قام منها.

وناقش اللقاء تفعيل منظومة الإشراف القضائي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل يحقق الغاية من سنها قانونا ، بالإضافة إلى ممارسة اختصاص الإشراف والرقابة على جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بأعمالهم بفعالية تعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات.

وتناول المجتمعون واقع إرتفاع نسبة الجرائم الموصوفة بالمنظمة في بعض المناطق الكائنة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية وما اتخذ من رد فعل تجاه تلك الجرائم وتفعيل آليات التعاون مع سائر مؤسسات الدولة للقضاء عليها والحد من آثارها الماسة بالأمن بكل صوره .

وأشاد النائب العام بمجهودات أعضاء النيابة العامة وحرصهم على العمل ،مؤكدا على أن العمل جار ًعلى تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

وعلى هامش هذا اللقاء التئم اجتماع ضم المستشار النائب العام و عميد بلدية الزاوية الغربية جمال بحر و مدير أمن الزاوية العميد علي اللافي وقد تناول الاجتماع سبل التعاون والتواصل البيني للحد من أي ظواهر تمس كيان المجتمع والدعامات الأساسية المشمولة بالحماية الجنائية.

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