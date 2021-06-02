نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 2 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 2 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون متقلب مصحوب برياح نشطة على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الساحل الغربي مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على الدواخل وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب .

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: مغيم على أغلب المناطق مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة تصحبها أحياناً سحب رعدية .

• الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا مابين (27- 32) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل, وتسجل إنخفاض نسبي من مساء هذا اليوم .

•

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الخليج.

• الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (26- 32) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الجمعة الى شمالية شرقية على أغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 45) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الجمعة على الجفرة والحمادة وغدامس .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 43) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:10)، شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي