بلدية بنغازي تنهي أعمال ربط خط مياه الشُرب شارع لبنان

بنغازي 02 يونيو 2021 (وال) – قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي بربط خط شارع لبنان لتقوية تدفق مياه الشُرب بمنطقة حي السلام خاصة المنازل المُجاورة للسوق بسبب وقوعها في نهاية خط شبكة المياه.

وبحسب مكتب الإعلام بالبلدية فأن ضخ المياه تحت التجارب للتأكد من الضغوط وعدم وجود تسريب في خطوط الأنابيب .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطن . تحية شكر وتقدير للعاملين بمكتب المشروعات ببلدية بنغازي والعاملين بشركة المياه والصرف الصحي بنغازي وغُرفة العمليات والطوارئ بالبلدية .

الجدير بالذكر إن هذه الخطوة تأتي بعد أن إنتهت بلدية بنغازي من أعمال البُنية التحتية لخط المياه قُطر 400 مم بالطريق الدائري الخامس من طريق المطار إلى شارع العراق ، المتمثلة في تنفيذ خط أنابيب مياه شُرب بقُطر 400مم بطول 2.200كم طولي وعُمق يتراوح بين 1.50م و 2م لتغذية خط 400مم لمناطق شبنة (أ – ب – ج) وتقوية شبكة مياه حي السلام، من خط 900مم المُمتد من بنينا الى بنغازي وخط النهر الصناعي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية. (وال – بنغازي) هــ ع

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