مؤسسة النفط تناقش تطوير القطاع النفطي مع شركة ريبسول الإسبانية

ناقش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى صنع لله، رفقة رئيس قطاع الاستكشاف والانتاج لشركة ريبسول الاسبانية ومدير عام الشركة فرع ليبيا، وبمشاركة عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط خطط إدماج تقنية الطاقات المتجددة بقطاع النفط الليبي وتقديم الدعم الفني لشركة أكاكوس للعلميات النفطية.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد عبر الانترنت بحث عدد من النقاط الهامة منها تخفيض الغازات المنبعثة، وإنشاء مركز مراقبة الآبار بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، والمحافظة على وتحسن إنتاج حقل الشرارة، والتعاون المشترك في تطوير الحقول، إضافة لتوطيد خطط المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

إلى جانب ذلك، “تباحث الطرفان في إمكانية البدء لفعلي بمشروع الطاقات المتجددة تأسيسًا على ما تم الاتفاق عليه في السابق بدراسة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وإمكانية استخدامها في عمليات الشركة بمختلف مواقعها، ونشاء معمل تسييل الغاز لتوفير غاز الطهي للمناطق المجاورة والتقليل من عمليات الحرق والحد من الانبعاثات” بحسب بيان المؤسسة.

وخلُص الاجتماع حول “الاتفاق على عقد العديد من ورش العمل مع الادارات الفنية المختصة بالمحافظة على الانتاج وزيادته، والعمل على إجراء دراسات على المعدات السطحية للتأكد من سلامة الاصول خاصة بعد حدوث العديد من التسربات والاعطال على خلفية الإقفالات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التأكيد على توسيع قاعدة الشراكة والتعاون من أجل تحقيق خطط المؤسسة الوطنية للنفط الطموحة للرفع من معدلات الانتاج وزيادته لإنعاش الاقتصاد الوطني”

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