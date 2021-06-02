النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي أمين عام برلمان الطفل الليبي

طرابلس 02 يونيو 2021 (وال) – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ” فوزي النويري ” بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس أمين عام برلمان الطفل الليبي السيد ” خميس الفتحلي”.

هذا و أطلع أمين عام برلمان الطفل الليبي على مشروع البرلمان وقرار إنشاءه من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك تم مناقشة كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع انشاء برلمان الطفل الليبي.

و رحب النائب الأول بهذه المبادرة مبديا إستعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة من حيث إنشاء مكتب لبرلمان الطفل وغيرها من أنواع الدعم والإستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وإعتبار برلمان الطفل الليبي جزء من عمل البرلمانات السياسية. (وال – طرابلس) هــ ع

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