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“بلديات الجنوب” تبحث الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس عضو المجلس البلدي سبها عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة محمد صالح أبو النيران ، الاجتماع الثاني، لأعضاء بلديات المنطقة الجنوبية عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي ضم كلا من، بلدية وادي عتبة وبلدية بنت بية وبلدية وادي البوانيس وبلدية براك الشاطي وبلدية ادري.

وناقش الاجتماع بعض الصعوبات التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات بالمنطقة ، كما تم مخاطبة وزارة الحكم المحلي لتخصيص مكتب بالوزارة يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وايضاً تم التطرق لآلية دعم و تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل من صندوق التضامن الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية ، كما أكد الحضور على دعم “حراك أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للإصلاح والتمكين”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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