بلدية بنغازي تعلن ربط خط مياه الشرب في شارع لبنان لتقوية تدفق المياه

قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، بربط خط شارع لبنان لتقوية تدفق مياه الشُرب بمنطقة حي السلام خاصة المنازل المُجاورة للسوق بسبب وقوعها في نهاية خط شبكة المياه.

وأوضحت بلدية بنغازي، أن عملية الربط، تأتي بعد أن انتهاء أعمال البُنية التحتية لخط المياه قُطر 400 مم بالطريق الدائري الخامس من طريق المطار إلى شارع العراق ، المتمثلة في تنفيذ خط أنابيب مياه شُرب بقُطر 400 مم بطول 2.200 كم طولي وعُمق يتراوح بين 1.50م و 2م لتغذية خط 400مم لمناطق شبنة (أ – ب – ج) وتقوية شبكة مياه حي السلام، من خط 900مم المُمتد من بنينا الى بنغازي وخط النهر الصناعي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وأشارت البلدية إلى أن ضخ المياه تحت التجارب، يأتي للتأكد من الضغوط وعدم وجود تسريب في خطوط الأنابيب.

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