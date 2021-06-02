ضبط تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة من الجنوب إلى طرابلس

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مكتب تحريات تاجوراء، اليوم الأربعاء، ضبط تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة من الجنوب الليبي إلى مدينة طرابلس.

وأوضحت الإدارة أنه تلقت معلومات مصدرية بوجود شخصين ليبيين الجنسية يقومان بتهريب المواد المخدرة، وعليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم، حيث تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم حوالي (5 كيلو جرام) من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.