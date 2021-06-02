ألمانيا: جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين الأول، مدعوون للمؤتمر الثاني القادم حول ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريحات صحفية لـ”العين”: “إن المشاركين الحاليين في مؤتمر برلين مدعوون، وهذا يشمل كلاً من ممثلي الدول وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية”.

وأضافت الوزارة “وفقا للوضع الحالي، نخطط إلى حد كبير لمؤتمر برلين الثاني المقرر في 23 يونيو الجاري، كحدث بحضور شخصي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس الثلاثاء تنظيم جولة ثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري.

وأعلنت الخارجية الألمانية في بيان لها أمس، أن وزير الخارجية هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعيا الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين، إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في يونيو.

وكان مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، الذي انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد جمع الإمارات والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا والولايات المتحدة، وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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