حويلي: تنفيذ خارطة الطريق سيتعثر بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادرحويلي الموالي لتركيا أن عقد مؤتمر دولي جديد بخصوص ليبيا من قبل برلين ربما جاء لمعالجة الانسداد الحاصل في ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وكذلك المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية.

حويلي أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن مخرجات المؤتمر تعتمد على نوعية الحاضرين، ومدى تأثيرهم على القوات الموجودة في ليبيا.

واستبعد أن تصدر قرارات مفاجئة والأمم المتحدة مكبلة بمواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومدى اتفاقها، وهو بعيد الاحتمال في هذه الفترة، أما تنفيذ خارطة الطريق فسيتعثر بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حسب تقديراته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية