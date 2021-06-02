رئيس هيئة الرقابة الإدارية يصل سرت (صور)

وصل إلى مدينة سرت، صباح اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، رفقة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية.

وكان في استقبال الحاسي فور وصوله، عميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي سرت، ومدير هيئة الرقابة سرت محمد اذياب، ورئيس واعضاء المجلس الاجتماعي ببلدية سرت، ومدير الخدمات الصحية سرت هانيبال ابوشامخة.

وأوضح عميد بلدية سرت مختار المعداني في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة الملفات المتعلقة بالأجهزة الرقابية في المدينة ومتابعتها، والتأكيد على أهمية توصية حكومة الوحدة الوطنية بضرورة النظر إلى معاناة مدينة سرت خاصة مع استمرار إغلاق الطريق الساحلي سرت، والمعاناة الطبية والاجتماعية المتعلقة بالأسر والعائلات النازحة والمتضررة منازلهم ومشاكل المدينة بشكل عام.