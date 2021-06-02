نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (02/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري

وحذرت النشرة من ريح براني إلى شرقي نشط إلى قوي على طول الساحل الغربي، تتراوح سرعته ما بين (25-30)عقدة، ويكون براني مساء يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

• الريح براني إلى شرقي ســرعته مــا بين (15– 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–2.50) متر، يصل إلى (2.75) متر على ساحل طرابلس.

• البحر قليل الاضطراب ، ويكون مضطرب اليوم على ساحل طرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر.

• الريح براني على الساحل الممتد من الخليج الى درنة، ويكون شرش الى بحري على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة، تصل مساء الغد إلى (25)عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (1.25–2.00) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ويتراوح ما بين (0.50-1.25) متر على باقي الساحل.

• البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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