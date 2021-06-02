الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه في مناطق شبنة وحي السلام ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه المغذية لمناطق شبنة «أ، وب، وج»، وأيضا لحي السلام، وذلك عبر خط ممتد من بنينا إلى بنغازي، وخط النهر الصناعي.

وانتهت بلدية بنغازي من أعمال البنية التحتية لخط المياه بالطريق الدائري الخامس من طريق المطار إلى شارع العراق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونفذت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي أعمال ربط خط شارع لبنان لتقوية تدفق مياه الشُرب بمنطقة حي السلام، خصوصا المنازل المُجاورة للسوق بسبب وقوعها في نهاية خط شبكة المياه.

وتجري الفرق الفنية حاليا تجارب ضخ المياه للتأكد من الضغوط، وعدم وجود تسريب في خطوط الأنابيب.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي؛ بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطن.

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