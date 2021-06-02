الحداد: مشكلة ليبيا الكبرى تكمن حاليا في الشتات المجتمعي الذي حصل بعد عام 2011

قال المحلل السياسي الليبي فوزي الحداد، إن مشكلة ليبيا الكبرى تكمن حاليا في “الشتات المجتمعي”، الذي حصل بعد عام 2011، واستمر وتفاقم بعد حرب طرابلس الأخيرة، وتعمق أكثر بفعل خطاب إعلامي “ممنهج وممول” من أطراف الصراع المحلية والدولية.

الحداد، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أضاف: “أن المجلس الرئاسي الجديد يحاول أن يساعد في رأب هذه الهوة بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن انطلاق المسار التأسيسي القانوني اليوم يهدف لمحاولة ملء الإدارة بكوادر مناسبة غير محسوبة على خطاب التأجيج والكراهية، تكون ممثلة لكل المناطق الليبية؛ لأن تعيين القيادات المناسبة أولى خطوات النجاح والعكس صحيح”.

وبحسب الحداد، فإن من بين الملفات “الشائكة” والتي يبدو أنها معقدة بفعل الواقع الذي ما زال يفرض الكثير من التحديات، عودة الوئام بين مختلف مناطق ومدن ليبيا، وملف النازحين في الداخل والخارج والمهجرين أيضًا، وقضايا جبر الضرر، وما يتبعها من إجراءات التقاضي والعدالة، مؤكدًا أن تلك الملفات يحتاج وقتا وجهدا، إضافة إلى أجواء سياسية مناسبة.

وحول خطوات نجاح الملف، قال الحداد إنها تتمثل في “المسار القانوني التأسيسي، واختيار قيادات ذات كفاءة، ومراعاة التقسيم الجغرافي للبلد، وإتاحة موارد تكون مراقبة بالقانون، وعدم تسييس توجهات وبرامج المفوضية، وإعطائها الوقت اللازم مع تهيئة الأجواء ومنع خطاب الكراهية، وتوفير الأطر المناسبة والبرامج الفاعلة للعمل من كل مناطق البلاد”.

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