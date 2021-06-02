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حمزة: مقايضة المهاجرات على الطعام مقابل الجنس في مركز احتجاز بطرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبدالحكيم حمزة أنه يتم مقايضة المهاجرين على الطعام والشراب مقابل الجنس في مركز احتجاز تابع لجهاز الهجرة بطرابلس.

ونقل حمزة، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، عن مصادر من داخل المركز تأكيدها بأن أحد حراس السجن في الفترات المسائية يقايض الفتيات على ممارسة الجنس مقابل الخروج لدورات المياه أو تناول الطعام.

وأشار إلى صدور مناشدات عدة بخصوص أوضاع المحتجزات في مركز احتجاز شارع الزاوية والذي يطلق عليه اسمياً “مركز إيواء الفئات الضعيفة”، لاسيما بعد محاولة اثنتين من المحتجزات من طالبي اللجوء الانتحار، وتم نقلهن إلى إحدى المصحات عن طريق منظمات دولية، لكن تم إعادتهن للاحتجاز مره أخرى.

وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية الكاملة حول مصير الفتيات، مطالبا الجهات القضائية والتشريعية بمنع احتجاز النساء دون وجود عنصر نسائي داخل مراكز الاحتجاز.

ودعا لجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا إلى المسارعة بزيارة هذه السجون والمعتقلات، وأن توصي بسرعة إطلاق سراح جميع النساء والأطفال دون قيد أو شرط.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • كله فى ميزان سيئات الدبيبة سيراها يوم القيامة قبل دخوله لجهنم مع باشاغا ودبرز والشاطر وصوان والمشرى والسويحلى والعرادى والحويلى صحبة ان شاء الله عند مالك خازن النار !!

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