بوغدانوف: لا توجد مواعيد نهائية لافتتاح السفارة الروسية في ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أنه لا توجد مواعيد نهائية لافتتاح السفارة الروسية في ليبيا، قائلا: “نحن نعمل على القضية، الأمر ليس بهذه البساطة، والأهم تحقيق الأمن”.
بوغدانوف، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “لكن لا يمكننا المخاطرة بشعبنا وأمن بعثاتنا الخارجية”، مبينا أن الأولوية المطلقة لبلاده تتمثل في دراسة القضايا الأمنية أولاً وقبل كل شيء.
ومن الناحية السياسية، ذكر: “لا أرى أي مشاكل خاصة، لكن المشكلة أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية”، مضيفا: “هناك اتصالات مع ممثلين ليبيين ومسؤولين، وسنناقش هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية”.
واختتم بقوله: “يجري الإعداد لزيارات عدد من ممثلي مستوى الإدارة، وزير الخارجية لديه دعوة، أتمنى أن يأتي قريباً، وهناك ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة، ربما يأتي أحدهم قريباً”.
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