أبو لعج: نبحث تخصصات معهد الصناعات النفطية بسبها مع معهد النفط للتأهيل

قال مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبو لعج إن الإدارة ستعد دراسة شاملة لتأسيس معهد متخصص في الصناعات النفطية بسبها، مضيفا أنه سيتم اختيار التخصصات الفينة للدراسة بهذا المعهد من خلال التنسيق مع معهد النفط للتأهيل والتدريب.

جاء ذلك في تصريح نشرته بلدية سبها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين الماضي.

وسبق أن اقترح عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوس تأسيس المعهد، وهو الاقتراح الذي استجابت له المؤسسة في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة مصطفى صنع الله أول من أمس.

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