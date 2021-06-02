عضو ببلدي تاورغاء: أصدرنا 13 توصية عاجلة للحكومة بشأن المهجرين

أكد سالم الصغير عضو مجلس البلدي تاورغاء، أن المجلس البلدي أصدر 13 توصية عاجلة إلى الحكومة الليبية، بشأن ملف النازحين والمهجرين في المنطقة الشرقية والغربية.

وقال الصغير، في تصريحات لـ«العين»: “إن المجلس البلدي طرح 9 مشاكل تواجه المهجرين حال عودتهم إلى المدينة، بينها الجانب الأمني، والمنازل المهدمة، وانتشار الأمراض في المدينة مثل اللشمانيا، والبلهارسيا، وعدم وجود أعمدة كهرباء لإمداد المنازل بالخدمة”.

وأضاف “هناك 14 ألفًا و626 نازحًا من المدينة في المنطقة الشرقية، فيما توجد في المنطقة الغربية 16 ألفًا و375 فردًا، بالإضافة إلى عائلات نازحة في المنطقة الجنوبية وداخل تاورغاء نفسها (لم يحددها) تحتاج إلى التدخل بشكل عاجل”.