«الرقابة على الأغذية» يشيد بالمراكز الصحية في مصراتة المسؤولة عن تطعيم «كورونا»

أشاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمراكز الصحية بمدينة مصراتة المعنية بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعدما أجرت فرق اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة للمركز زيارة لتلك المراكز، حيث أثنت على أسلوب التخزين ونظافة تلك المراكز، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشملت الجولة مراكز «قصر أحمد القروي، ومرباط، وزاوية المحجوب، وشاطي النخيل»، كما سجل المفتشون أن شركة «مرسيليا» الخاصة بالتخلص من المخلفات الطبية توقفت عن العمل.

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