التاجوري: ليبيا أسوة بأي بلد يحاول الخروج من دائرة العنف إلى الاستقرار

قال الحقوقي الليبي عصام التاجوري، إلا أنه زاد عليها، قائلاً: “الشراكة، الشفافية، الحيادية، إشراك أصحاب المصلحة من الضحايا والمسؤولين عن الانتهاكات”، خُطوات أساسية، لكي يرى المشروع النور.

ورغم وضعه شروطًا لنجاحها، فإن التاجوري، انتقد في تصريحات لـ”منصة السياق الإعلامية”، إطلاق مفوضية المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه كان لزاماً العمل على مشروع للعدالة الانتقالية، لا المصالحة الوطنية، كون الأخيرة نتيجة للعدالة الانتقالية.

وقال التاجوري، إن ليبيا أسوة بأي بلد، يحاول الخروج من دائرة العنف إلى الاستقرار، يحتاج أولاً إلى مشروع عدالة انتقالية، وصولاً إلى المصالحة الوطنية.

وأشار الحقوقي الليبي، إلى أن طبيعة النزاعات في منطقة الجنوب والغرب، ليست نفسها شرقي البلاد، بينما الخلاف متجذِّر والأطراف متغيرون، متسائلاً: هل يتمكَّن المجلس الرئاسي الليبي، من إشراك كل الفئات والمكونات المجتمعية، وكيف سيعوض المتضررين؟

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