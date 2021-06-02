محلل سياسي: هناك شرخ تجذَّر في المجتمع الليبي من جراء الأحداث والحروب والانقسامات السياسية

أكد المحلِّل السياسي الليبي محمد يسري، أن مسار المصالحة الوطنية، الذي وصفه بـ”أصعب الملفات” يحتاج تكاتفًا إقليميًا ودوليًا، لنبذ وإنهاء خطاب الكراهية، الذي مازالت تمارسة أجسام سياسية وعدد من التيارات السياسية، على حد قوله.

وأشار، في تصريحات لمنصة السياق الإعلامية، إلى هناك شرخاً تجذَّر في المجتمع الليبي، من جراء الأحداث والحروب والانقسامات السياسية، التي حدثت في السنوات العشر الماضية، ما يجعل مهمة عقد مزيد من الملتقيات تجمع أطياف الشعب الليبي كافة، وفق مشروع المصالحة، أمرًا ضروريًا.

وأوضح المحلِّل السياسي الليبي، أنه يجب أن يتماشى مسار المصالحة الوطنية، مع توحيد المؤسسات الليبية، فالاستقرار السياسي والاقتصادي، سيهيئ الأجواء أمام ذلك الملف، مطالبًا بضرورة ضمان المكونات الاجتماعية الليبية المختلفة، عن طريق تشريعات واضحة، تحدِّد ماهيتها، وما لها وما عليها من واجبات.

وعن أسباب اختيار الطريقة الأفقية، في ترشيح المشاركين في مفوضية المصالحة، وصف يسري، هذه الطريقة بـ”الأنسب” والأسرع، عوضًا عن الترشُّح والتعيين، الذي قد يُدخِل ليبيا في مدد زمنية طويلة، وغير ذات جدوى، إضافة إلى احتمال اختيار شخصيات غير توافُقية، من شأنها تعميق المشكلة الليبية.

وأشار إلى أن الطريقة الأفقية، ستعتمد على عقد خمسة ملتقيات، تضم الفاعلين في ملف المصالحة الوطنية، مع مراعاة التنوع الثقافي والتقسيم الجغرافي، وضم كل فئات الشعب الليبي، على أن يكون الاختيار من المشاركين، الأكثر إقناعًا.

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