الصغير: حكومة الثني كانت ترسل مساعدات للمهجَّرين في المنطقة الغربية والجنوبية إلا أن تلك الإمدادات توقفت مع تولي المجلس الرئاسي

عبر عضو مجلس البلدي تاورغاء سالم الصغير، عن استيائه، لعدم تواصُل السُّلطات الليبية معهم، وإشراكهم في تأسيس مفوضية المصالحة الوطنية.

الصغير، وفي تصريحات لـ”منصة السياق الإعلامية”، أضاف: “إن المجلس البلدي للمدينة، يعاني شُح الدَّعم الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها، كانت ترسل مساعدات للمهجَّرين في المنطقة الغربية والجنوبية، إلا أن تلك الإمدادات توقفت مع تولي المجلس الرئاسي الحالي مهامه في 10 مارس الماضي”.

وأزاح الستار عن توصيات عاجلة، أصدرها المجلس البلدي إلى الحكومة الليبية الحالية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بشأن ملف النازحين والمهجَّرين، في المنطقة الشرقية والغربية، التي من بينها ضرورة ضمان العودة الآمنة للمهجَّرين وجبر الضرر.

وعن أعداد نازحي تاورغاء، قال إن هناك 16 ألفًا و375 فردًا في المنقطة الغربية، و14 ألفًا و626 نازحًا في المنطقة الشرقية، إضافة إلى عائلات نازحة في المنطقة الجنوبية وداخل تاورغاء نفسها (لم يحصرها) تحتاج إلى التدخل بشكل عاجل.

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