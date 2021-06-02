الورفلي: الحديث عن المصالحة في ظل غياب سلطة الدولة خاصة في مدن الغرب يظل غير ذي جدوي

أكد المحلِّل السياسي الليبي، العربي الورفلي، إن الحديث عن المصالحة، في ظل غياب سلطة الدولة الفِعلية، في بعض مدن ليييا، خاصة مدن الغرب، يظل غير ذي جدوي، مع وجود مليشيات مسلَّحة تحمل السلاح، وتمارس الإرهاب ضد المواطنين.

وحذَّر المحلِّل السياسي الليبي، في تصريحات لـ”منصة السياق الإعلامية”، من عرقلة المليشيات المسلَّحة والتنظيمات المتطرفة لعمل المفوضية، الذي وصفها بأنها “جسم جديد لإهدار المزيد من المال العام”.

وطالب الورفلي، المجتمع الدولي، بأن يكون له دور في دعم المصالحة، والبعد عن التدخل في الشؤون اللييية، ودعم دور الجيش الليبي، الذي يسعى إلى استرداد البلد الأفريقي، من براثن الإرهاب، وهو ما سيساعد في إنجاح أي مشروع وطني نحو المصالحة.

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