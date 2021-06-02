المسلاتي: القوات المسلحة وقياداتها مستعدة للتعاون في كل ما من شأنه أن يعزِّز المصالحة الوطنية في ليبيا

قال المحلِّل السياسي الليبي حسين المسلاتي، إن أي مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا، لا يمكن أن يكتب له النجاح، في ظل غياب العدل.

وعن دور الجيش الليبي، في إنجاح المصالحة، قال المسلاتي، في تصريحات لـ”منصة السياق الإعلامية”، إن القوات المسلحة وقياداتها، مستعدة للتعاون في كل ما من شأنه أن يعزِّز المصالحة الوطنية في ليبيا، وحلحلة جميع المشكلات، لا سيما الأمنية منها، كونها الشريك الأساسي والموثوق فيه، لحفظ الأمن في كل المدن الليبية.

وعن دلالات مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في تدشين المفوضية، أكَّد، أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا، أهمية مثل هذه القضايا، التي هي أساس استقرار ليبيا.

وتوقَّع، عدم إنجاز الملفات التي ستعمل عليها مفوضية المصالحة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في ليبيا، إلا أنه أكَّد أنها أمام “فرصة تاريخية” لتأسيس آلية يمكن البناء عليها.

واشترط المسلاتي، لضمان نجاح المفوضية في أعمالها، تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية والعدلية، لمحاسبة المليشيات المسلحة ومعاقبة الجناة والفارين منهم، على جرائمهم بحق مواطني ليبيا.

وأكَّد ضرورة أن يكون هناك تعاون، مع النائب العام ووزارة العدل والأجهزة الأمنية ومشائخ القبائل، على وضع آلية لجبر الضرر للمتضررين، ودفع المظالم، وتقديم الجناة أمام محاكم عادلة، وتفعيل آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

