تبلغ 150 مليون دولار.. المركزي التونسي: تشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة الأموال الليبية المجمدة في تونس

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن قيمة الأموال الليبية المجمدة لديهم منذ 10 سنوات بين 140 و150 مليون دولار، لافتا إلى تشكيل لجنة المصرفين المركزين في البلدين لحل هذه الأزمة.

وأوضح العباسي، خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، نقلها موقع “أرابسك”، أن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011م تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس.

وبيّن أنه تم طرح مشكلة الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، مشيرًا إلى الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة المقبلة، مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.

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