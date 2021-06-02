إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 78 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، على ما أعلن، الأربعاء، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.
وقال الناطق، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» وفور تلقيه نداء استغاثة، تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث.
– إنقاذ 101 مهاجر وإعادتهم إلى طرابلس
وبعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك