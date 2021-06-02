إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيًا قبالة السواحل الليبية

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 78 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي، على ما أعلن، الأربعاء، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «أوباري» وفور تلقيه نداء استغاثة، تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الحادث.

– إنقاذ 101 مهاجر وإعادتهم إلى طرابلس

وبعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ويتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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