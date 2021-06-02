الصور يطلع على واقع ارتفاع نسبة الجرائم بمناطق اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية

ليبيا – التقى المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الثلاثاء بمحامي عام دائرة محكمة استئناف الزاوية، ورؤساء ومديري النيابات الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام؛ للاستماع إلى توصيف الأعضاء للإشكالات التي تعثر العمل القضائي والإداري، واستبيان آرائهم التي تحمل الحلول اللازمة لإزالة ما قام منها.

اللقاء التطرق إلى تفعيل منظومة الاشراف القضائي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل يحقق الغاية من سنها قانونًا، بالإضافة إلى ممارسة اختصاص الإشراف والرقابة على جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بأعمالهم، بفعالية تعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات.

وتناول المجتمعون واقع ارتفاع نسبة الجرائم الموصوفة بالمنظمة في بعض المناطق الكائنة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية، وما اتخذ من رد فعل اتجاه تلك الجرائم وتفعيل آليات التعاون مع سائر مؤسسات الدولة للقضاء عليها والحد من آثارها الماسة بالأمن بكل صورة.

بدوره، ثمن الصور جهود أعضاء النيابة العامة وحرصهم على العمل، مؤكدًا على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

وعلى هامش هذا اللقاء، اجتمع الصور مع كل من جمال بحر عميد بلدية الزاوية الغربية والعميد علي اللافي مدير أمن الزاوية، لبحث سبل التعاون والتواصل البيني للحد من أي ظواهر تمس كيان المجتمع والدعامات الأساسية المشمولة بالحماية الجنائية.

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