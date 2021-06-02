المنفي يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في «مؤتمر برلين 2»

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث نقل إليه دعوة غوتيريس وماس، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى أن المنفي أثنى خلال اللقاء على جهود السفير الألماني معتبرا أنه «كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي»، وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

ماذا سيناقش مؤتمر برلين 2؟

ومن المقرر أن يبحث «مؤتمر برلين 2» «الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد»، و«التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وتشكيل قوات أمنية موحدة في البلاد»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية.

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطقة باسم الخارجية الألمانية قولها إن «المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا»، وتابعت: «يقف المجتمع الدولي مستعدا لمواصلة دعمه البناء وعن قرب لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا».

واستضافت برلين الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 يناير 2020، والتي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد. وتعهد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة.

وأفضت هدنة رسمية في أكتوبر إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي أوكلت مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة، وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات ديسمبر.

لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أشار الشهر الماضي إلى أن «جمودا» طرأ على تحقيق تقدم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب، وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها، وفق «فرانس برس».

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