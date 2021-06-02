بالصور | الكتيبة 104 تحبط عملية تهريب كمية من الذهب بقيمة مليون دينار

ليبيا – أحبطت الكتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية بالقيادة العامة بإمرة العقيد عبد السلام يونس عملية تهريب كمية من الذهب المسروق على بوابة عين الغزالة التي تتمركز فيها الكتيبة بقيمة مليون دينار.

الكتيبة 104 قالت عبر مكتبها الإعلامي: “إنه أثناء عبور سيارة نوع شفر لسيتي اللون أبيض تم استيقاف المركبة التي كان بها شخصان، ومن خلال استجوابهم على البوابة حدثت عملية مقاومة، والارتباك كان واضحًا، عليهم وأثناء عملية التفتيش عثر على عدد 4 علب نوع حفظات كانت مليئة بالذهب”.

وأضافت: “وبعد التأكد منها، تم حجز المركبة وكمية الذهب، وعدد اثنين بندقية صيد نوع توماتك، وعدد اثنين مسدس، وبعد اتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق تم الاتعتراف بأنهم كانوا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبئًا في إحدى المزارع بضواحي المدينة، وبقيمة مليون دينار لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق”.

وأكدت الكتيبة أنه تم التحقيق في القضية بحضور آمر الكتيبة والضباط والجنود الذين أحبطوا هذه العملية، بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات حيال هذه القضية.