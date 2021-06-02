بالصور | الكتيبة 104 تحبط عملية تهريب كمية من الذهب بقيمة مليون دينار

ليبيا – أحبطت الكتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية بالقيادة العامة بإمرة العقيد عبد السلام يونس عملية تهريب كمية من الذهب المسروق على بوابة عين الغزالة التي تتمركز فيها الكتيبة بقيمة مليون دينار.
الكتيبة 104 قالت عبر مكتبها الإعلامي: “إنه أثناء عبور سيارة نوع شفر لسيتي اللون أبيض تم استيقاف المركبة التي كان بها شخصان، ومن خلال استجوابهم على البوابة حدثت عملية مقاومة، والارتباك كان واضحًا، عليهم وأثناء عملية التفتيش عثر على عدد 4 علب نوع حفظات كانت مليئة بالذهب”.
وأضافت: “وبعد التأكد منها، تم حجز المركبة وكمية الذهب، وعدد اثنين بندقية صيد نوع توماتك، وعدد اثنين مسدس، وبعد اتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق تم الاتعتراف بأنهم كانوا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبئًا في إحدى المزارع بضواحي المدينة، وبقيمة مليون دينار لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق”.
وأكدت الكتيبة أنه تم التحقيق في القضية بحضور آمر الكتيبة والضباط والجنود الذين أحبطوا هذه العملية، بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات حيال هذه القضية.
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