محامي أسرة «القذافي»: الضابط المنشق أحمد قذاف الدم لم يتواصل بالقائد الشهيد

نفي الدكتور خالد الزائدي محامي أسرة القذافي ما جاء على لسان القيادي في جبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم حول تواصله بالزعيم الراحل معمر القذافي
وقال الزائدي: إن الضابط أحمد قذاف الدم انشق منذ بدء نكبة فبراير، وإن ما أدلى به عن تواصله مع القائد الشهيد حتى تاريخ 20/10/2011 غير صحيح .
أضاف “الزائدي” في بيان اطلعت عليه “الساعة 24”: لم يذكر أحد هذا التواصل المزعوم ممن هم كانوا رفقة القائد معمر القذافي حتي يوم استشهاده، فما بالك أن اتصالا تم بين المعني والقائد الشهيد صبيحة 20-10-2011 .
وعرج “الزائدي” أن الشهيد خصّ أسرته بتسجيل صوتي يوم استشهاده يعلمهم بنيته فك الحصار القائم على مدينة سرت وأنه قد يستشهد في هذه المعركة تاركاً لهم العز و الفخار .
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