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محامي أسرة «القذافي»: الضابط المنشق أحمد قذاف الدم لم يتواصل بالقائد الشهيد

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفي الدكتور خالد الزائدي محامي أسرة القذافي ما جاء على لسان القيادي في جبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم حول تواصله بالزعيم الراحل معمر القذافي

وقال  الزائدي: إن الضابط أحمد قذاف الدم انشق منذ بدء نكبة فبراير، وإن ما أدلى به عن تواصله مع القائد الشهيد حتى تاريخ 20/10/2011  غير صحيح .

أضاف “الزائدي” في بيان اطلعت عليه “الساعة 24”: لم يذكر أحد هذا التواصل المزعوم ممن هم كانوا رفقة القائد معمر القذافي حتي يوم استشهاده، فما بالك أن اتصالا تم بين المعني والقائد الشهيد صبيحة 20-10-2011 .

وعرج “الزائدي” أن الشهيد خصّ أسرته بتسجيل صوتي يوم استشهاده يعلمهم بنيته فك الحصار القائم على مدينة سرت وأنه قد يستشهد في هذه المعركة تاركاً  لهم العز و الفخار .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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