محامي أسرة «القذافي»: الضابط المنشق أحمد قذاف الدم لم يتواصل بالقائد الشهيد

نفي الدكتور خالد الزائدي محامي أسرة القذافي ما جاء على لسان القيادي في جبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم حول تواصله بالزعيم الراحل معمر القذافي

وقال الزائدي: إن الضابط أحمد قذاف الدم انشق منذ بدء نكبة فبراير، وإن ما أدلى به عن تواصله مع القائد الشهيد حتى تاريخ 20/10/2011 غير صحيح .

أضاف “الزائدي” في بيان اطلعت عليه “الساعة 24”: لم يذكر أحد هذا التواصل المزعوم ممن هم كانوا رفقة القائد معمر القذافي حتي يوم استشهاده، فما بالك أن اتصالا تم بين المعني والقائد الشهيد صبيحة 20-10-2011 .

وعرج “الزائدي” أن الشهيد خصّ أسرته بتسجيل صوتي يوم استشهاده يعلمهم بنيته فك الحصار القائم على مدينة سرت وأنه قد يستشهد في هذه المعركة تاركاً لهم العز و الفخار .