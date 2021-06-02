قشوط: الإخوان قد يضحون بالكبير مقابل الإطاحة بالسايح

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد قشوط أن ملف توزيع المناصب السيادية تحول من كونه مسألة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات، والدفع بكفاءات، إلى ملف مساومات وتقديم شخصيات على حسب الولاءات.

قشوط وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، شرح أن هناك خيارين مطروحين حاليًا، الأول تضحية الإخوان بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مقابل الإطاحة برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي بات يحظى بدعم دولي لبقائه في منصبه، أو الإبقاء على الأسماء الحالية دون تغيير، مع تكليف وكلاء جدد لهم فقط.

وأوضح أن تنظيم الإخوان مدرك تمامًا أن هناك توافقًا داخل مجلس النواب بضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية، لكي يتم ضمان مراقبة الحكومة وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية التي ما زالت منقسمة حتى يومنا هذا، لذا يحاول تعطيل حسم هذا الأمر، على أمل أن يحدث احتقان شعبي ضد البرلمان بخصوص الميزانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية