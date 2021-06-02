رئيس مجلس النواب: لا نهضة للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بأنه لا نهضة للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم والعملية التعليمية ولا تنطوي صفحات الصراع الفكري والسياسي الذي غرقت فيه ليبيا لسنوات طويلة إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي مدروس ومتواصل ينقي ما علق في اذهان النشىء من صور الكراهية والفوضى.

المستشار صالح، وفي كلمته خلال تكريمه، في احتفالية ”الوفاء لمن يصنع الأمل” الذي أقامته النقابة العامة للمعلمين، أكد على تقدير مجلس النواب واهتمامه بحصول المعلمين على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى تطلعه لدورهم في لم شمل أبناء الوطن للوصول إلى ليبيا آمنة مستقرة و قوية.

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