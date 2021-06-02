الزايدي يكذّب قذاف الدم.. ويؤكد: لم يجر اتصالًا مع القذافي صبيحة 20 أكتوبر 2011م

نفى خالد الزايدي محامي أسرة معمر القذافي ما جاء على لسان منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، الذي أعلن انشقاقه منذ بدء ثورة فبراير.

وأكد الزايدي، في بيان صحفي، بأن ما أدلى به قذاف الدم عن تواصله مع القذافي حتى تاريخ 20 أكتوبر 2011م غير صحيح، قائلا: “لم يذكر أحد هذا التواصل المزعوم ممن هم كانوا رفقة القذافي حتى يوم استشهاده، فما بالك أن اتصالا تم بين المعني والقذافي صبيحة 20-10-2011م”.

وأوضح أن القذافي خص أسرته بتسجيل صوتي يوم مقتله يعلمهم بنيته فك الحصار القائم على مدينة سرت، وأنه قد يُقتل.

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