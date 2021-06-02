بن محمد: السلطات التونسية تسعى لمقايضة الأموال الليبية المجمدة بديون المصحات

ليبيا – قال المختص في الشأن الاقتصادي رضا بن محمد إن ملف الأموال الليبية المجمدة يحظى باهتمام جدي من الحكومة الليبية، خاصة مع إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارًا بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة رفع القيود عن الأموال والممتلكات الليبية المصادرة في تونس.

بن محمد وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء، أشار إلى أن السلطات التونسية تسعى من جانبها إلى مقايضة هذه الأموال بالديون الليبية المتراكمة لفائدة المصحات التونسية التي لم يسددها الليبيون طيلة فترة الحرب؛ رغم أن سفارتهم ضمنت استخلاصها.

ودعا بن محمد رئاستي الجمهورية والحكومة إلى التفاوض بشأن الديون التونسية، تزامنًا مع العمل على حل ملف الأموال الليبية المجمدة، معتبرًا أن إعادة هذه الأموال ليست بالمهمة الصعبة، خاصة وأن جزءًا مهمًا منها موجود في البنوك المحلية التونسية.