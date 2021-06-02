المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بخارطة الطريق

أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، التزامهن الكامل بخارطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأضفن، في بيان لهن اليوم أن البلاد تمر بلحظة تاريخية يمكن أن تعبر خلالها إلى بر الأمان، أو أن تنتكس ديمقراطيتنا الوليدة بفعل التخريب والتثبيط الذي يمارسه البعض.

وأشار البيان إلى أن الحد الأدنى الذي لا يرتضي غيره الشعب الليبي هو تجديد الشرعيات السياسية عبر التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ومتزامنة من الشعب في موعدها الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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