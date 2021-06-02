«بويصير» من تكساس الأمريكية: سأقف بجانب مرشح الرئاسة الذي يحطم «النموذج الستاليني» الفاشل

قال محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين ضيفاً على برامجها بوصفه “محلل سياسي” إنه سيدعم في انتخابات ديسمبر، مرشح الرئاسة الذي يحطم “النموذج الستاليني” الفاشل.

وكتب “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك”: “فى انتخابات ديسمبر.. سأدعم بجهدى المتواضع من يدعوا لانهاء الاحتكار الحكومى للاقتصاد وتوسيع دائرة المشاركة فى العملية الاقتصادية عن طريق تحويل موارد النفط إلى رأسمال متاح للمبادرات الفردية من قصر حمد إلى أوباري ومن رأس جدير إلى مساعد”.

أضاف “بويصير”: “هذا هو المرشح المتميز ..الذى وصل بوعيه المتقدم الى ان احتكار الحكومة للعملية الاقتصادية هو أساس المأساة، وهو ما يكبح البلاد عن تحقيق الحياة الكريمة لليبيين، الاقتصاد الحكومى فى ليبيا، هو أساس الفشل وهو ما يبدد الموارد وهو ما يصنع الفقر فى البلاد، وهو بيت الفساد، ولذلك فإن الاستمرار فيه لا يعنى إلا استمرار التبديد والفقر والفساد” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “نعم.. فقط من سيدعو لتحطيم النموذج “الستاليني” الفاشل والذى اسقطه كل العالم ماعدا ليبيا وموزمبيق وكوريا الشمالية وفنزويلا التعيسه، سواء كان مرشحا من الشرق أو الغرب أو الجنوب سأقف معه بكل جهدى ..مستقبلكم لن يهبط من السماء، لابد أن تفهموا أنكم من سيصنعه” على حد تعبيره.