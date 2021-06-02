ليبيا الان

الشح واصفا باشاغا بـ”الفاشل”: لولا ثورة فبراير لما كان لأمثالك مكان بالمشهد السياسي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف أشرف الشح، المستشار السابق لـمجلس الدولة الاستشاري، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا بـ”الفاشل”، مفندا تناقضاته في التودد والهجوم على فرنسا.

وقال الشح في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر ردا على حوار أجراه “باشاغا” لصحيفة ” لا بانيون” الفرنسية :” الفاشل فتحي مستمر في الهبال، بعد صفقته للتحالف مع عقيلة “الغير صالح” في جنيف و محاولته التودد لفرنسا أثناء الحرب على طرابلس، اليوم يلوم بريطانيا و فرنسا على دعم ثورة فبراير، لولا فبراير لما كان لأمثالك مكان في المشهد السياسي،الله غالب”.

وأجرى باشاغا الذي يزور فرنسا حاليا، حوارا مع صحيفة “لا بانيون – l’Opinion” رد خلاله على سؤال: لقد كنت مرشحًا لإدارة الفترة الانتقالية الليبية.. لماذا فشلت؟

وقال: “كنت قد قررت التحالف مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لأنه يمثل قيم الشرق المدني، وكنا نطمح إلى توحيد ليبيا، كما كان هدف أسامة جويلي “القيادي العسكري بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها والذي ينحدر من الزنتان”، وعبد المجيد سيف النصر “الذي ينحدر من الجنوب”.

وأضاف باشاغا: “كنت أرغب في قيادة العملية الانتقالية لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح حتى لو كان ذلك يعني الاستسلام ثم الترشح للرئاسة، لقد فشلنا لأنه كان هناك تلاعب أثناء عملية التصويت في جنيف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • منذ عهد القذافي الي ما بعده من حكومات كلها تدار بالرجل الكاسب في المكان الغير مناسب كان القذافي يدور في رجالات الدوله تدوير خرده من كان في الزراعه في الحكومه السابقه يكون في الحكومه الجديده في التعليم ومن كان في التعليم يصبح في الاقتصاد بطريقة خوذ من اللحيه وحط في الشارب نفس الوجوه كان محتفظ بهم القذافي ولاءهم له وبعضهم لملفات ماسكها عليهم فمكان باشا آغا في الاول هو المكان الصحيح مليشياوي والمشليه لا تحتاج مؤهل بمجرد تعرف تستعمل السلاح عدي راك اصبحت مليشياوي ولكن وزير داخليه مره وحده بالليبي وحته وحده بالمصري فهذا آمر كانت فيه اللقمه أكبر من الفهم بمعني ليس باشاآغا الذي سيسير الداخليه صح وانما سيهتك تهتيك واحده تصيب وعشره تخيب وفي النهايه رجعت به الآمور عجلاتي والآن في اوروبا دخل الصيف والكل يريد يبيع عجلات الشتاء لانها ممنوعه في الصيف وانصحه يتكي علي شراء العجلات بلاش بحث دعم سياسي لترشحه القادم

    رد