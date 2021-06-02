الشح واصفا باشاغا بـ”الفاشل”: لولا ثورة فبراير لما كان لأمثالك مكان بالمشهد السياسي

وصف أشرف الشح، المستشار السابق لـمجلس الدولة الاستشاري، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا بـ”الفاشل”، مفندا تناقضاته في التودد والهجوم على فرنسا.

وقال الشح في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر ردا على حوار أجراه “باشاغا” لصحيفة ” لا بانيون” الفرنسية :” الفاشل فتحي مستمر في الهبال، بعد صفقته للتحالف مع عقيلة “الغير صالح” في جنيف و محاولته التودد لفرنسا أثناء الحرب على طرابلس، اليوم يلوم بريطانيا و فرنسا على دعم ثورة فبراير، لولا فبراير لما كان لأمثالك مكان في المشهد السياسي،الله غالب”.

وأجرى باشاغا الذي يزور فرنسا حاليا، حوارا مع صحيفة “لا بانيون – l’Opinion” رد خلاله على سؤال: لقد كنت مرشحًا لإدارة الفترة الانتقالية الليبية.. لماذا فشلت؟

وقال: “كنت قد قررت التحالف مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لأنه يمثل قيم الشرق المدني، وكنا نطمح إلى توحيد ليبيا، كما كان هدف أسامة جويلي “القيادي العسكري بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها والذي ينحدر من الزنتان”، وعبد المجيد سيف النصر “الذي ينحدر من الجنوب”.

وأضاف باشاغا: “كنت أرغب في قيادة العملية الانتقالية لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح حتى لو كان ذلك يعني الاستسلام ثم الترشح للرئاسة، لقد فشلنا لأنه كان هناك تلاعب أثناء عملية التصويت في جنيف”.