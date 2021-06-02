الدغاري: مهمة حكومة الوحدة هي ترتيب البيت الداخلي

دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى الالتزام بمهمتها الأساسية وهي ترتيب البيت الداخلي الليبي.

وقال الدغاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”لقد أخفقت حكومة الدبيبة في تحقيق أي تقدم يذكر على الصعيد المحلي في بسط الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن، ولو سلمنا جدلا بوقوعها تحت ضغوط من أعضاء ملتقى الحوار السياسي من جهة، وتدخلات رئاسة مجلس النواب وبالتشاور مع المؤسسة العسكرية والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، ولم يتردد مجلس النواب منحها الثقة بما لها وما عليها، لكنها ستظل غير قادرة للتهيئة لأي استحقاق خلال المرحلة التمهيدية سواء الاستفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات وما يقوم به رئيس الحكومة من جولات وتوقيع اتفاقيات خارجية أو عقود أو مذكرات تفاهم لا قيمة لها دون ترتيب البيت الداخلي وهي المهمة الأساسية لهذه الحكومة”، بحسب تعبيره.

وأضاف الدغاري، :”كما لا يزال أداء المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى “خجولا” في السيطرة على حاملي السلاح من قوات نظامية وغير نظامية وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة ووقف تدفق المرتزقة الأجانب والسلاح وحتى بطلب المساعدة من الأمم المتحدة والدول الراعية لمؤتمر برلين بتولي هذه المهمة بشكل أكثر حزم دون الاصطفاف خلف أي طرف وهي مهام صعبة لا يستطيع الليبيون القيام بها بمفردهم”، بحسب قوله.

وأكد الدغاري، أنه في حال لم تتحقق البيئة المناسبة بحيث تتقدم كل المسارات كرزمة واحدة وبشكل متوازي وبدعم أممي مباشر فإن العملية السياسية سيكون مسيرها الفشل وقد تنذر بما هو أسوء.