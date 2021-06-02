نقابة الأطباء تعلن البدء في إضراب جزئي يوم الأحد القادم

ليبيا – صرح النقيب العام لأطباء ليبيا المكلف طارق شحيمة أنه سيتم البدء في إضراب جزئي بكامل المرافق الصحية في ليبيا ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 6يونيو من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا ،في جميع الخدمات الصحية، بإستثناء الطارئة منها، وتشمل الإسعاف والعنايات والولادة وغسيل الكلى.

شحيمة وفي تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” اليوم الأربعاء، أشار إلى أنه سيتم استئناف العمل بعد ساعة الثانية عشر ظهرًا، وهذا الأمر قابل لتصعيد في ظرف سبعة أيام، منوهًا إلى أنه في حال عدم وجود استجابة كاملة للمطالب خلال أسبوع، ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزارء في طرابلس، وكذلك يمثلها مجلس النواب في طبرق، وسيتم إلقاء بيان من قبل رئيس النقابة العامة للأطباء الدكتور محمد الغوج.

وتابع: “الهدف من هذا الإضراب هو تفعيل قرار رقم 585 لسنة 2019 الذي ينص بتعديل وتحسين دخل الفئات الطبية والطبية المساعدة، وأيضًا المرافق الصحية وما تعانيه من نقص في المعدات والإمكانيات والمستلزمات الصحية، بحيث أن الفئات الطبية تعتبر هي من تعاني منها، واللوم موجه لها، بينما التقصير من قبل الحكومة ووزرائها، بالإضافة إلى تدني الدخل للفئات الطبية، كما يوجد مستقطع منهم كتأمين طبي، وكذلك كل نهاية سنة يرجع منه مسترجع للمستشفيات والمراكز الصحية، بينما تذهب هذه المبالغ إلى أصحاب السفريات والسيارات وهو مستقطع من الطبيب نفسه”

وأشار إلى أنه يجب الرفع من كفاءة العناصر الطبية، وأن يكون دخل الطبيب والعناصر الطبية المساعدة أفضل، ليتم تقديم الخدمات بشكل أفضل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية