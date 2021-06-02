سفير ألمانيا ينقل لرئيس المجلس الرئاسي دعوة حضور مؤتمر «برلين 2»

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

ونقل السفير إلى رئيس المجلس الرئاسي دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأثنى الرئيس، على الجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، وقال بمناسبة انتهاء فترة عمله أنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي.