مركز مكافحة الأمراض يدعو المقيمين إلى التسجيل لتلقي اللقاح أسوةً بالليبيين

أطلق مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتتضمن تسجيل جميع المقيمين بالبلاد من جميع الجنسيات دون استثناء ليتم حصرهم وبالتالي تطعيمهم وفقا الأولويات التي تم اعتمادها مسبقا أسوة بالمواطنين الليبيين.

جاء ذلك في اجتماع، صباح يوم الأربعاء بمقر الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية بمدينة طرابلس وبحضور سامي الفنطازي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض و بد الرحمن ابو دبرة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتبة.

ودعا “المركز” الجميع التسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي :

https://www.eservices.ly