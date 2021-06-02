رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

ونقل السفير إلى رئيس المجلس الرئاسي دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأثنى المنفي، على الجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، وقال بمناسبة انتهاء فترة عمله أنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي.

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