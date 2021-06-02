الحافي لـ المنفي والكوني: المجلس الأعلى للقضاء داعم لإجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر

ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني أمس الثلاثاء مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، حيث استقبلهما رئيس المجلس المستشار محمد الحافي وعدد من أعضاء المجلس.

المنفي أكد بحسب مكتبه الاعلامي خلال اللقاء على دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة، مجدداً التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته أكد المستشار الحافي دعم المجلس الأعلى للقضاء لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر القادم.

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