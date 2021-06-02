اللجنة المشكلة بقرار الدبيبة برئاسة الميليشياوي محمد خليل تتفق مع السفير التونسي على اجراء تنسيق للتقابل مع السلطات التونسية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحكومة المؤقتة رقم (110) لسنة 2021م الخاصة بمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة من قبل السلطات التونسية اجتماعها الثاني بمقر ديوان مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية الميليشياوي محمد خليل عيسى وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود عمر سعيد ومدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية.

وقد اجتمعت اللجنة، بحسب إيجاز صحفي للوزارة، مع سفير دولة تونس لدي ليبيا، أسعد العجيلي والقنصل العام فاضل القريو، حيث ابدوا استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات وتقديم التعاون الكامل للجنة، واتفقوا على اجراء تنسيق للتقابل مع السلطات التونسية في اقرب وقت في هذا الشأن.

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