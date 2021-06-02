تنظيم ملتقى في بنغازي لإشراك تقنية المعلومات بالتنمية

تحت شعار “تعليم وتدريب وإدارة إلكترونية وسوق عمل”، نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ملتقى تقنية المعلومات ودورها في التنمية الإدارية وتطوير سوق العمل، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.

وانتظم الملتقى عبر المؤسسات المشاركة عبر منصة علمية ومهنية وتقنية من الخبراء والأكاديميين والمختصين، وتم تقديم ورقات عمل لجميع المشاركين لتبادل الخبرات في مجال تقنية المعلومات.

ويهدف الملتقى لتوطين تقنية المعلومات كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في المرحلة المستقبلية؛ للرقي بمستوى القطاعين العام والخاص وأيضاً إيجاد الطرق المثلى لتمكين الشباب في سوق العمل.

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