لافروف يتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين 2

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والذي سيعقد في الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قوله، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، تلقى دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لحضور المؤتمر.

وأضاف أن روسيا ستشارك في هذا المؤتمر، موضحا أن مشاركة وزير الخارجية نفسه ستعتمد على جدول عمله.

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